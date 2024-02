AB Science : le titre décroche, avis négatif au Canada

Le 27 février 2024 à 10:36 Partager

AB Science décroche lourdement mardi à la Bourse de Paris, le titre pâtissant d'un avis négatif de l'agence canadienne des médicaments sur l'usage du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



Le titre, qui a perdu jusqu'à 34% en tout début de séance, accuse actuellement une perte de près de 30% dans un volume représentant déjà plus de sept fois celui observé en moyenne sur les quatre dernières séances.



Sa capitalisation boursière fond pour ne plus atteindre que 117 millions d'euros.



La société de biotechnologie a annoncé hier soir que Santé Canada avait émis un avis de non-conformité concernant le dossier de soumission du masitinib dans le traitement de la SLA.



Dans un communiqué, AB Science indique avoir l'intention de soumettre une demande de réexamen, une procédure susceptible de durer jusqu'à six mois.



'Pour rappel, AB Science avait publié des résultats qui semblaient démontrer un bénéfice significatif pour les patients SLA', soulignent les analystes d'Invest Securities.



'En effet, les résultats obtenus chez les patients avant toute perte fonctionnelle totale ont montré sur le critère du CAFS (Combined Assessment of Function and Survival) un bénéfice relatif statistiquement significatif de +18,4% en faveur du masitinib', note le bureau d'études.



Cette déception survient quelques jours à peine après l'avis positif rendu par le CHMP de l'Agence européenne du médicament (EMA) concernant la demande de mise sur le marché de Qalsody de Biogen pour le traitement de la SLA.



La SLA - ou maladie de Charcot - est une maladie neuro-dégénérative fréquente qui touche surtout les plus de 55 ans entraînant une paralysie progressive et une insuffisance respiratoire conduisant au décès en quelques années.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.