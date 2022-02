AB Science : menacé d'une amende de l'AMF, le titre chute

Le titre AB Science est sévèrement sanctionné lundi à la Bourse de Paris, où la valeur accuse l'une des plus fortes baisses du marché suite à des informations évoquant la perspective d'une lourde amende de l'AMF.



D'après plusieurs sources de marché, la Commission des sanctions de

l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) aurait requis six millions d'euros d'amendes pour des faits de manquement d'initiés.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Invest Securities indiquent qu'au cours d'une audience publique tenue vendredi, la représentante du Collège de l'AMF a requis un million d'euros d'amende à l'encontre de la biotech pour n'avoir pas assuré la pleine information des investisseurs.



Le principal organe de décision et l'autorité de poursuite du gendarme boursier aurait par ailleurs demandé une amende de trois millions d'euros à l'encontre de son directeur général, Alain Moussy, et de deux millions d'euros à l'encontre d'un conseiller financier pour manquements d'initiés, ajoute Invest.



La société de Bourse rappelle que l'Agence européenne du médicament (EMA) avait émis en avril 2017 un avis défavorable concernant la demande de mise sur le marché concernant le mastocytose.



D'après la représentante du collège de l'AMF, dont les propos sont repris par Invest Securities, AB Science avait connaissance qu'un avis négatif pouvait être probablement rendu dès le 7 mars 2017, suite à l'organisation d'une téléconférence.



'Pourtant, entre mars et mai 2017, la biotech a procédé à deux levées de fonds de 15 et 19 millions d'euros fin mars', souligne l'intermédiaire.



A noter que l'AMF reprochait aussi à Alain Moussy, son directeur général, d'avoir utilisé cette information privilégiée pour céder une partie de ses titres.



Dans un communiqué publié vendredi soir, AB Science et Alain Moussy ont fermement contesté ces griefs.



Vers 14h30, le titre décrochait de 8,7% dans des volumes représentant déjà trois fois ceux traités sur la séance complète de vendredi.



La décision de la Commission des sanctions de l'AMF devrait être rendue d'ici quatre à six semaines.



