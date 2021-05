AB Science : le titre chute après des résultats de phase 3

AB Science chute de plus de 8% jeudi à la Bourse de Paris suite à la présentation des résultats d'une étude de phase 3 évaluant le masitinib dans le cancer de la prostate, qui a montré des résultats mitigés.



L'action de la société de biotechnologies décroche actuellement de 8,1%, soit l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



AB Science a dévoilé hier soir les conclusion de son étude internationale (16 pays) et multicentrique (67 centres) conduite sur un total de 712 patients.



Or ces résultats montrent qu'il n'y a pas eu de bénéfice sur la survie globale des patients dans le sous-groupe ciblé, ni de bénéfice de survie sans progression de la maladie au sein de la population globale.



Si le masitinib n'affiche pas le profil d'un 'tueur de tumeurs', la molécule a néanmoins montré une efficacité au niveau de la prolifération tumorale, fait valoir AB Science.



Sur la base de ce mécanisme d'action, le masitinib devrait se montrer plus efficace à un stade précoce de la maladie métastatique, plutôt qu'à un stade ultérieur, en déduit l'entreprise.



