AB Science : tiendra une conférence virtuelle le mardi 25 mai 2021 sur les résultats du masitinib dans le cancer de la prostate

COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE TIENDRA UNE CONFERENCE VIRTUELLE SUR LES RESULTATS DU MASITINIB DANS LE CANCER DE LA PROSTATE LE MARDI 25 MAI 2021

Paris, 21 mai 2021, 18h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce qu’elle tiendra une conférence virtuelle le 25 mai 2021, avec la participation d’intervenants scientifiques de référence, afin de présenter et de discuter des résultats de l’étude de phase 2B/3 évaluant le masitinib dans le cancer de la prostate.

La conférence virtuelle se tiendra le mardi 25 mai 2021 de 18h30 à 19h30 CET (12h30 à 13h30 ET).

Cette conférence virtuelle sera animée par trois intervenants scientifiques de référence :

Stéphane Oudard, MD, PhD, Responsable de la structure de recherche clinique et translationnelle en oncologie à l'Hôpital Georges Pompidou à Paris, France

Theo M. de Reijke, MD, PhD, FEBU, Associate Professor à l’Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam, Pays-Bas

Olivier Hermine, MD, PhD, Chef du service d’hématologie adulte de l’hôpital Necker à Paris, France, président du comité scientifique d’AB Science et membre de l’Académie des Sciences





Au cours de la conférence, AB Science et les intervenants présenteront :

Le rationnel scientifique du positionnement du masitinib dans le traitement du cancer de la prostate

Les résultats de l’étude de phase 2B/3 du masitinib dans le cancer de la prostate

Le positionnement du masitinib par rapport aux options thérapeutiques actuelles dans le cancer de la prostate





Cette présentation sera suivie d’une session de questions/réponses avec les intervenants et la direction d’AB Science.

Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1, des composants essentiels du microenvironnement de la tumeur qui favorisent l'angiogenèse et la croissance tumorale et contribuent à la genèse des tumeurs par suppression de la réponse immunitaire.

Le 29 avril dernier, AB Science a annoncé que son étude de phase 2B/3 du masitinib (AB12003) dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie avait atteint son critère d'évaluation principal prédéfini.

Informations sur la conférence virtuelle

Date : mardi 25 mai 2021. Etats-Unis : 12h30-13h30 ET ; Europe : 18h30-19h30 CET

Numéro depuis les Etats-Unis : +1 646 722 4916

Numéro depuis la France : +33 1 70 71 01 59

Numéros hors France et Etats-Unis : Les numéros pour les autres pays sont listés sur la page de la conférence

Numéro de conférence : 26441128#

Lien vers la page de connexion de la conférence virtuelle

Biographies des intervenants :

Les intervenants suivants participeront à la web conférence :

Stéphane Oudard, MD, PhD

Stéphane Oudard est professeur d'oncologie médicale et responsable de la structure de recherche clinique et translationnelle en oncologie à l'Hôpital Georges Pompidou à Paris (2011), France. Il est Professeur d'oncologie à l'Université René Descartes, Paris, France.



Le Professeur Oudard est diplômé en médecine de l'Hôpital Hôtel-Dieu de l'Université de Paris, France (1993). Au terme de son cursus en oncologie médicale à Paris, le Professeur Oudard a obtenu sa maîtrise en sciences à l'hôpital universitaire Lariboisière-Saint Louis, Paris (France) (1994) et son doctorat à l'Institut Curie, Paris (France) (1996). Il a ensuite effectué une bourse de recherche de deux ans sur la recherche sur le cancer à l'Université de Georgetown, à Washington, DC, aux États-Unis.



Il est actuellement membre de la Société française du cancer, de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO, comité scientifique en uro-oncologie) et de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO). Il a intégré l'équipe de recherche INSERM UMR-970 Paris du PARC (Centre de recherche cardiovasculaire) dirigée par le Pr Eric TARTOUR, dont la thématique est la recherche sur le suivi immunitaire et l'immunothérapie des tumeurs solides. Il est directeur adjoint de CARPEM, un site de recherche intégrée sur le cancer sur l’Université Paris Descartes. Il est membre du groupe français GETUG. En tant que chercheur clinicien, le professeur Oudard a été coordinateur, investigateur ou co-investigateur de plusieurs essais cliniques français, européens et internationaux de phase I-III. Il a été largement impliqué dans le développement du docétaxel, du cabazitaxel, du sorafenib, du sunitinib, de l'axitinib et de l'everolimus dans les tumeurs uro-oncologiques.

Ses recherches fondamentales portent sur les cancers de la prostate, du rein et de la vessie, la recherche translationnelle, l'angiogenèse, l'immunologie, l'inhibition de la glycolyse et la résistance aux médicaments.

Il est l'investigateur principal de plusieurs essais de phase III dans la prostate (RISING PSA, CABASTY), le cancer de la vessie en néoadjuvant (étude NEMIO) et le co-responsable de l'essai BIONIKK sur la médecine personnalisée dans les cancers du rein métastatique.

Le professeur Oudard est l'auteur de 3 livres pédagogiques, et de 348 articles scientifiques internationaux et de 25 revues de littérature publiées dans diverses revues internationales.

Theo M. de Reijke, MD, PhD, FEBU

Dr. Theo M. de Reijke est Associate Professor à l’Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam, Pays-Bas.

Theo M. de Reijke a effectué sa formation médicale à l'Université libre d'Amsterdam et a travaillé de 1987 à 2018 comme urologue à l'Amsterdam UMC, le centre médical universitaire d'Amsterdam. Depuis sa retraite, il est toujours nommé à l'Amsterdam UMC pour deux jours, encadrant des étudiants en doctorat et coordonnant un programme de licence en oncologie à la faculté de médecine de l'Université d'Amsterdam. En 2004, il a soutenu avec succès sa thèse sur l'immunothérapie du cancer de la vessie.

L'uro-oncologie est son principal domaine d'intérêt, notamment le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire et les tumeurs des voies supérieures (nouvelles modalités d'imagerie) et le cancer de la prostate (thérapie focale, nouveaux marqueurs et imagerie). Il est membre actif de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer - groupe génito-urinaire (EORTC-GU) depuis de nombreuses années. Après avoir été président du sous-groupe sur le cancer de la prostate, il a été élu secrétaire, puis président du groupe EORTC-GU jusqu'en juin 2009. Aux Pays-Bas, il a été président du comité d'orientation sur le cancer de la prostate jusqu'en 2019 et il est membre du comité d'orientation sur le cancer de la vessie.

Il est membre de différentes sociétés internationales d'urologie (par exemple NvU, EAU, AUA, Endourology Society), réviseur pour plusieurs revues internationales et membre de conseils scientifiques pour différentes revues. En 2011, il a été élu réviseur du mois pour l'urologie européenne. Il a été président du programme néerlandais de formation en urologie pour les résidents et président du comité d'examen de l'European Board of Urology.

Il représente l'Association européenne d'urologie à l'EMA.

Il a été élu professeur invité à la faculté de médecine de Varsovie et est membre honoraire des associations d'urologie polonaise et roumaine et a été nommé membre honoraire de l'association d'urologie néerlandaise.

Il est (co-)auteur de plus de 250 publications dans des revues à comité de lecture et a contribué à de nombreux chapitres de livres. Il a organisé plusieurs réunions scientifiques nationales et internationales et est/était coordinateur d'essais (inter)nationaux en uro-oncologie.

Olivier Hermine, MD, PhD

Olivier Hermine, MD, PhD, est professeur d’hématologie à l’Université Paris V-René Descartes, chef du service d’hématologie adulte de l’hôpital Necker (Paris), membre de l’Académie des Sciences et auteur de plus de 700 publications internationales. Olivier Hermine est également co-fondateur d’AB Science et président de son comité scientifique.

À propos du masitinib

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com

Relations Médias France

NewCap

Arthur Rouillé

arouillé@newcap.fr

+33 (0)1 44 71 00 15

Relations Médias Etats-Unis

RooneyPartners

Kate Barrette

kbarrette@rooneyco.com

+1 646 532 0191

Pièce jointe