AB Science : nouvelle stratégie et augmentation de capital

AB Science annonce la mise en place d'une nouvelle stratégie et la réalisation, à l'appui de celle-ci, d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles et par placement privé d'un montant de 15 millions d'euros (prime d'émission incluse).



La société entend focaliser sa stratégie de développement sur la sclérose latérale amyotrophique avec sa plateforme masitinib, sur la deuxième plateforme microtubule et rechercher des partenariats pour les indications hors maladies rares du masitinib.



L'augmentation de capital donne lieu à l'émission de 2.608.686 actions à un prix de 5,75 euros et assorties de BSA, dont l'exercice porterait le montant de l'opération à environ 26,3 millions d'euros (soit un total de 3.913.029 actions nouvelles).



