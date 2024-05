AB Science : obtient un brevet européen pour le masitinib

Le 13 mai 2024 à 18:42 Partager

AB Science a annoncé aujourd'hui que l'Office européen des brevets a délivré un avis d'acceptation pour un brevet portant sur des méthodes de traitement de la mastocytose sévère avec sa principale molécule, le masitinib.



Ce nouveau brevet européen protège la propriété intellectuelle du masitinib dans cette indication jusqu'en octobre 2036 et s'ajoute à la couverture

de la propriété intellectuelle déjà octroyée aux États-Unis et au Japon.



Le masitinib est positionné dans le traitement des patients atteints de mastocytose systémique sévèrement symptomatique.



Le laboratoire précise que le masitinib a également obtenu le statut de médicament orphelin pour la mastocytose de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Ce statut de médicament orphelin confère une exclusivité commerciale de 10 et 7 ans en Europe et aux États-Unis respectivement, à la suite de l'enregistrement du produit.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.