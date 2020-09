AB Science : présentation à venir dans la sclérose en plaques

07/09/2020 | 08:04

AB Science annonce qu'un résumé des résultats de son étude de phase 2B/3 AB07002 a été sélectionné pour une présentation à la 8ème réunion conjointe de l'ACTRIMS et de l'ECTRIMS, qui aura lieu sous format virtuel du 11 au 13 septembre.



Cette étude évaluait son masitinib par voie orale dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS), qui touchent ensemble environ 500.000 patients en Europe et en Amérique du Nord.



La réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS est la plus grande conférence internationale au monde consacrée à la recherche fondamentale et clinique dans la sclérose en plaques. Elle rassemble régulièrement jusqu'à 10.000 participants venus du monde entier.



