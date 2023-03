AB Science: résultat positif contre la leucémie myéloïde aigüe

AB Science annonce aujourd'hui un rapport de cas issu de la phase initiale de son étude de phase I/II (AB18) évaluant AB8939, un déstabilisateur de microtubules, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) réfractaire et récidivante. Le patient atteint de LMA en question avait échoué à un traitement antérieur à l'azacitidine et présentait un réarrangement du gène Mecom qui est un biomarqueur de résistance aux chimiothérapies standard, associé à un risque élevé de progression de la maladie et à un risque de récidive.



Un mois après le premier cycle de traitement (c'est-à-dire trois jours consécutifs de traitement à l'AB8939), on a observé une réduction drastique du nombre de cellules blastiques de la moelle osseuse (c'est-à-dire des cellules leucémiques), qui sont passées d'un niveau de 55 % avant le traitement à un niveau de 5% après le traitement (c'est-à-dire un état morphologique sans leucémie). Fait remarquable, cette réponse a été obtenue à une très faible dose d'AB8939, correspondant à la deuxième étape de l'augmentation de la dose (sur 13 étapes potentielles) dans la phase I.