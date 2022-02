AB Science : va demander une mise sur le marché au Canada

AB Science annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de l'autorité de santé canadienne (Health Canada) de soumettre une demande de mise sur le marché du masitinib dans le

traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), sous le statut NOC/c (Notice of Compliance with Conditions), un statut limité aux

nouveaux traitements prometteurs.



S'il est accordé, un statut NOC/c permet la commercialisation d'un médicament avec des conditions. Ces conditions seront discutées avec Health Canada au cours de la procédure.



'Nous sommes très heureux de cette décision pour les patients et la communauté SLA, pour qui le masitinib peut offrir un nouvel espoir

thérapeutique', réagit Alain Moussy, co-fondateur et PDG d'AB Science.



Selon la procédure NOC/c, AB Science dispose de 60 jours calendaires pour déposer sa demande et Health Canada dispose de 200 jours calendaires au maximum pour l'examiner la demande. AB Science a l'intention

de soumettre sa demande d'autorisation de commercialisation en moins de 60 jours.



