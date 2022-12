La valeur du jour à Paris - AB Science en tête du SRD après une bonne nouvelle sur le masitinib

AB Science SA se distingue ce mardi à la Bourse de Paris avec une hausse de son titre de plus de 7% à 6,35 euros sur le marché SRD. L'entreprise pharmaceutique a annoncé que le masitinib a reçu la désignation de médicament orphelin (ODS) par l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Pour rappel, le masitinib a déjà reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).Cette désignation offre au promoteur une série d'actions incitatives, dont la possibilité de bénéficier d'une procédure d'autorisation simplifiée (art.13) par Swissmedic, une exonération des frais, et une période de protection des documents prolongée de 15 ans.La désignation de médicament orphelin en Suisse est accordée aux produits développés dans le but de traiter une maladie mortelle ou chroniquement invalidante qui ne touche pas plus de 5 personnes sur 10 000 en Suisse, ou dont la substance active a été reconnue comme un médicament important pour les maladies rares dans un autre pays disposant d'un contrôle équivalent des médicaments, comme le stipule l'art. 13 TPA.Le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des sciences, a déclaré : " Nous sommes heureux d'avoir obtenu de Swissmedic la désignation de médicament orphelin pour le masitinib. Cela représente une nouvelle étape importante dans le développement du produit et notre engagement à proposer une nouvelle option thérapeutique aux patients atteints de SLA au niveau international ".Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l'immunité, par l'inhibition d'un nombre limité de kinases.Le SLA est une maladie mortelle du motoneurone caractérisé par une perte progressive des motoneurones supérieurs et inférieurs au niveau spino-bulbaire.