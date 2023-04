AB SKF : Une zone support en soutien 28/04/2023 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 190.05SEK | Objectif : 204SEK | Stop : 178SEK | Potentiel : 7.34% La valeur AB SKF revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 183.15 SEK, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 204 SEK. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.



Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.



L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.



Données financières SEK USD EUR CA 2023 100 Mrd 9 758 M 8 854 M Résultat net 2023 6 323 M 614 M 557 M Dette nette 2023 16 843 M 1 636 M 1 484 M PER 2023 12,8x Rendement 2023 4,03% Capitalisation 84 773 M 8 235 M 7 471 M VE / CA 2023 1,01x VE / CA 2024 0,97x Nbr Employés 42 103 Flottant 88,6% Prochain événement sur AB SKF 27/04/23 Q1 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 186,10 SEK Objectif de cours Moyen 193,95 SEK Ecart / Objectif Moyen 4,22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rickard Gustafson President, Chief Executive Officer & Director Niclas Rosenlew Chief Financial Officer & Senior Vice President Hans Torgny Stråberg Chairman Andrew Bell Chief Technology Officer & Senior Vice President Annika Ölme Chief Technology Officer