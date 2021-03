AB Volvo : Pas de retournement en vue 03/03/2021 | 08:43 Jordan Dufee 03/03/2021 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 223SEK | Objectif : 250SEK | Stop : 205SEK | Potentiel : 12.11% AB Volvo dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 250 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.18 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 160.1 SEK.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 221.5 SEK, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Sous-secteur Camions Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AB VOLVO 14.40% 53 748 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITE.. 34.34% 9 466 XCMG CONSTRUCTION MACHINERY.. 34.82% 8 765 JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSC.. 3.50% 4 664 SINOTRUK JINAN TRUCK CO., L.. 37.00% 4 470 ANHUI HELI CO., LTD. 9.65% 1 781 WABASH NATIONAL CORPORATION 1.51% 910 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 23.97% 369

Données financières SEK USD EUR CA 2021 382 Mrd 45 328 M 37 618 M Résultat net 2021 28 806 M 3 422 M 2 840 M Tréso. nette 2021 41 953 M 4 984 M 4 136 M PER 2021 15,8x Rendement 2021 2,80% Capitalisation 461 Mrd 54 838 M 45 412 M VE / CA 2021 1,10x VE / CA 2022 1,01x Nbr Employés 87 492 Flottant 91,8% Prochain événement sur AB VOLVO 31/03/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 235,62 SEK Dernier Cours de Cloture 221,70 SEK Ecart / Objectif Haut 35,3% Ecart / Objectif Moyen 6,28% Ecart / Objectif Bas -36,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Martin Lundstedt President, Chief Executive Officer & Director Jan Olof Ytterberg Chief Financial Officer & EVP-Group Finance Carl-Henric Svanberg Chairman Lars Stenqvist CTO & Executive VP-Group Trucks Technology Sofia Frändberg Secretary, EVP-Group Legal & Compliance