Camions Volvo: ventes et bénéfice net en hausse au 2e trimestre

Stockholm (awp/afp) - Le constructeur suédois de camions Volvo a annoncé mardi pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse malgré des coûts supplémentaires induits par les difficultés d'approvisionnement et le prix des matériaux.

Le bénéfice net du numéro deux mondial des fabricants de camion a atteint 10,5 milliards de couronnes suédoises (986,9 millions de francs suisses) et le chiffre d'affaires 118,9 milliards de couronnes.

Les analystes s'attendaient à moins, tablant sur 107 milliards de couronnes suédoises de chiffre d'affaires pour un bénéfice net attendu de 8,9 milliards de couronnes suédoises.

"Au cours de ce trimestre, nous avons eu des coûts supplémentaires liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des coûts en matériaux plus élevés", a déclaré Martin Lundstedt, PDG de Volvo, dans un commentaire.

"Nous sommes parvenus à agir sur la gestion des prix pour atténuer ces effets", a-t-il ajouté.

Selon M. Lundstedt, "la situation dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et autres composants reste instable et caractérisée par des perturbations, un manque de prévisibilité et de capacité de fret".

"Nous continuerons donc à avoir des perturbations et des arrêts à la fois dans la production de camions et dans d'autres parties du groupe", a déclaré le directeur général.

Comme de nombreuses autres entreprises, Volvo a été affecté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le constructeur suédois a suspendu fin février toutes ses ventes en Russie et la production de son usine de Kaluga dans un pays où il avait réalisé l'an dernier environ 3% de son chiffre d'affaires.

