Volvo Group: résultats annuels en baisse à cause du Covid-19

Stockholm (awp/afp) - Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group, un des leaders mondiaux du secteur, a publié mercredi un bénéfice net et une rentabilité en baisse pour 2020 à cause du Covid-19, en dépit d'une reprise au cours du deuxième semestre.

En 2020, "nous avons dû faire face à des fluctuations spectaculaires de la demande" en raison du virus, a expliqué dans un communiqué Martin Lundstedt, le directeur général du groupe. Le secteur de la construction de poids lourds est très sensible à la conjoncture et donc très exposé aux crises économiques.

Volvo Group avait annoncé en mars suspendre toutes ses activités sur la plupart des sites situés dans 18 pays et l'arrêt de la production en Belgique et en France, chez Renault Trucks (propriété de Volvo Group). L'activité a progressivement repris en milieu d'année, mais pas suffisant pour combler la baisse de ses résultats.

Plombé par une chute de ses ventes (-22%), à 338 milliards de couronnes (35,8 milliards de francs suisses), le constructeur a annoncé un bénéfice net annuel de 19,3 milliards, contre 35,9 milliards un an plus tôt. La marge opérationnelle annuelle du groupe est passée de 11,5% à 8,1% sur un an.

Dans le même temps, le groupe est toutefois parvenu à largement réduire ses coûts (-20%). "Nous avons considérablement amélioré notre flexibilité en termes de volume et de coûts, qui étaient des facteurs cruciaux pour la résistance de nos revenus en 2020", se félicite le groupe.

Au cours du second semestre, le groupe a repris des couleurs, porté par une reprise de son activité sur ses marchés. "L'utilisation des camions (son principal marché, ndlr) et des machines par les clients a augmenté lorsque les restrictions liées au Covid-19 ont été assouplies au cours de l'été, cette évolution s'est poursuivie au cours des troisième et quatrième trimestres", a expliqué le groupe.

Sur la période octobre-décembre, les ventes nettes du groupe se sont élevées à 96,9 milliards, un résultat conforme à celui de 2019 (après ajustement des effets de change). Pour 2021, le groupe prévoit "des perturbations de la production et une augmentation des coûts au moins pour le premier trimestre".

Dans le même temps, Volvo a augmenté ses prévisions annuelles pour sa branche poids-lourds en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil.

afp/vj