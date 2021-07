Volvo: Résultat d'exploitation inférieur aux attentes au 2eme trimestre, pénalisé par la pénurie de puces

STOCKHOLM (Reuters) - Le suédois Volvo a fait état mardi d'un résultat d'exploitation en forte hausse mais inférieur aux attentes du marché au deuxième trimestre, le constructeur de poids-lourds ayant dû conjuguer l'augmentation de la demande avec la pénurie mondiale de puces électroniques.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe s'établit à 9,73 milliards de couronnes suédoises (949,20 millions d'euros) contre 3,27 milliards il y a un an, un résultat moindre que ce qu'attendaient les analystes qui tablaient en moyenne sur 9,84 milliards de couronnes, d'après les estimations de Refinitiv.

Quelques minutes après l'ouverture, le titre cédait 3,4% à la Bourse de Stockholm.

Le constructeur suédois a expliqué avoir été confronté à d'importants arrêts de production au cours du trimestre écoulé, fortement touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

"Il y aura d'autres perturbations et arrêts dans la production de camions et sur d'autres segments du groupe au cours du second semestre", a prévenu dans un communiqué Martin Lundstedt, le directeur général de Volvo.

Les commandes nettes de poids-lourds ont fortement augmenté, portées par la dynamique du commerce en ligne qui favorise l'industrie de la logistique et des transports.

(Reportage Niklas Pollard, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Nicolas Delame)