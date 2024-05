Abacus Life, Inc. est un gestionnaire d'actifs alternatifs à intégration verticale et un teneur de marché, spécialisé dans la longévité et la technologie actuarielle. Le secteur des services de portefeuille de la société fournit des services d'assurance aux clients sur une base contractuelle. Le secteur de la gestion active achète, vend et négocie des polices et les conserve jusqu'à la réception des prestations en cas de décès. Le secteur de l'origination propose des règlements de polices d'assurance-vie entre les investisseurs ou les acheteurs et les vendeurs, qui sont souvent les propriétaires initiaux des polices. Les polices sont achetées auprès des propriétaires ou d'autres fournisseurs par l'intermédiaire de conseillers, de courtiers ou directement auprès du propriétaire. Les contrats sont souscrits par l'intermédiaire de trois canaux principaux (agents/conseillers financiers, vente directe aux consommateurs, courtiers en règlement de sinistres) et d'intermédiaires tiers, qui vérifient l'éligibilité des contrats en s'assurant qu'ils sont en vigueur, en obtenant les consentements et les informations nécessaires, et en soumettant les dossiers à l'estimation de l'espérance de vie.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes