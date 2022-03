ABB Ltd : Des niveaux de prix intéressants

Données financières USD EUR CA 2022 30 517 M - 27 615 M Résultat net 2022 2 795 M - 2 529 M Dette nette 2022 518 M - 469 M PER 2022 23,3x Rendement 2022 2,76% Capitalisation 64 537 M 64 537 M 58 400 M VE / CA 2022 2,13x VE / CA 2023 1,98x Nbr Employés 104 400 Flottant 83,1% Prochain événement sur ABB LTD 03/03/22 Capital Markets Day - ABB Process Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 33,10 $ Objectif de cours Moyen 38,23 $ Ecart / Objectif Moyen 15,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Björn Klas Otto Rosengren Chief Executive Officer Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer Peter R. Voser Chairman Jacob Wallenberg Vice Chairman David Edward Constable Independent Non-Executive Director