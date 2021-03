ABB Ltd : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières USD EUR CA 2021 28 069 M - 23 594 M Résultat net 2021 2 250 M - 1 891 M Dette nette 2021 4 321 M - 3 632 M PER 2021 26,5x Rendement 2021 2,85% Capitalisation 61 319 M 61 361 M 51 542 M VE / CA 2021 2,34x VE / CA 2022 2,19x Nbr Employés 105 600 Flottant 84,2% Prochain événement sur ABB LTD 17/03/21 ACI Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 29,21 $ Dernier Cours de Cloture 30,19 $ Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen -3,26% Ecart / Objectif Bas -29,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Björn Klas Otto Rosengren Chief Executive Officer Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer Peter R. Voser Chairman Jacob Wallenberg Vice Chairman Matti Juhani Alahuhta Independent Non-Executive Director