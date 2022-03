ABB : Oddo n'est plus à sous-performance

Dans une note sur le secteur des biens d'équipements, Oddo BHF indique relever son opinion sur ABB de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 28,8 à 30,9 francs suisses, estimant que le groupe doit bénéficier de la thématique électrification.



'Dans un contexte de forte tension géopolitique et de flambée des prix de l'énergie, nous avons identifié les valeurs susceptibles de mieux résister à une inflation durable et à un ralentissement de la croissance', indique le bureau d'études.



'Sur ces bases, Schneider Electric, ABB et dans une moindre mesure Legrand s'illustrent, grâce à leur pricing power, une exposition à l'Europe modérée et leur positionnement favorable face aux besoins croissants en électrification et au plan REPowerEU', précise-t-il.



