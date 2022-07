ABB : UBS abaisse son objectif de cours

UBS estime qu'une approche prudente de la croissance en 2023 n'empêche pas ABB d'atteindre ses objectifs.



L'analyste confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif à 35 E (contre 37 E).



ABB a publié au titre de son deuxième trimestre un BPA de base presque divisé par deux (-47%) à 0,20 dollar, malgré une marge d'EBITA opérationnel en amélioration de 0,5 point à 15,5% pour des revenus en repli de 3% à 7,25 milliards de dollars (+6% en comparable).



