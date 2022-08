ABB: Accelleron se présente avant son introduction en Bourse

Zurich (awp) - Accelleron, l'actuelle unité turbocompresseurs d'ABB devant entrer en Bourse début octobre, dévoile sa feuille de route à courte et moins brève échéance aux investisseurs ce mercredi. Les responsables promettent notamment une politique de versement de 50 à 70% du bénéfice net comptable sous forme de dividende.

La future émanation prévoit d'afficher sur l'ensemble de l'exercice en cours une croissance organique de l'ordre de 6%, une marge opérationnelle brute (Ebitda) d'environ 24% et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible de 60 à 70%, énumère un communiqué diffusé mercredi.

Le bénéfice net opérationnel doit atteindre 150 millions de dollars et les actionnaires devraient ainsi pouvoir compter sur un dividende total de quelque 75 millions, à verser au premier trimestre de l'an prochain.

Sur le moyen terme, la croissance organique annualisée doit s'établir entre 2% et 4%, la marge Ebitda entre 23% et 26% et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible entre 90% et 100%.

La croissance totale doit reposer sur une conquête de nouvelles parts de marché d'un côté et sur des acquisitions complémentaires de l'autre.

Après divers atermoiements attribués à des conditions boursières défavorables, l'introduction de l'unité sur SIX Swiss Exchange est confirmée pour le 3 octobre, sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires du conglomérat d'électrotechnique en assemblée générale le 7 septembre.

