ABB a profité d'une solide demande au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'électrotechnique ABB a profité d'une solide demande au deuxième trimestre, ce qui s'est reflété à la fois dans les entrées de commandes et le chiffre d'affaires. Le bénéfice net s'est toutefois révélé inférieur aux attentes.

ABB a enregistré un bénéfice net de 379 millions de dollars entre avril et juin, en baisse de moitié par rapport à la même période un an plus tôt. Cela s'explique par des charges exceptionnelles liées à l'abandon d'un projet dans les activités non essentielles et la décision de quitter la Russie.

Les commandes ont bondi de 10% au deuxième trimestre, à 8,81 milliards de dollars tandis que les revenus ont diminué de 3% à 7,26 milliards. A base comparable, soit hors effets de change et d'ajustement de portefeuille, les premières ont enflé de 20% tandis que les seconds ont avancé de 6%, précise l'entreprise dans son communiqué.

Le groupe a fait face à des difficultés opérationnelles dans les chaînes d'approvisionnement, mais la situation s'est toutefois améliorée "légèrement" par rapport au trimestre précédent, mis à part la Chine, où les confinements successifs compliquent la logistique, précise le CEO d'ABB Björn Rosengren, cité dans le communiqué.

Le résultat opérationnel Ebita a enflé de 2% ou 9% sur une base comparable, à 1,14 milliard, pour une marge afférente de 15,5%. "Nos équipes ont réussi à compenser l'inflation des coûts des matières premières et du transport grâce à des adaptations de prix et des volumes supérieurs", note M. Rosengren dans sa missive aux actionnaires.

Les entrées de commandes sont en ligne avec les prévisions du consensus AWP, tandis que les attentes étaient plus élevées quant au chiffre d'affaires et surtout au bénéfice net, attendu à 450 millions. La marge Ebita surpasse toutefois les expectatives.

Deux IPO de divisions prévues prochainement

L'entreprise a débuté son retrait de Russie, ce qui se traduira par des charges exceptionnelles. Elle a également annoncé l'introduction en Bourse de son segment turbocompresseurs regroupé au sein d'Accelleron, agendée au 3 octobre. Le segment E-Mobility doit lui aussi être coté séparément. Initialement prévue avant fin juin, l'IPO a été reportée en raison de conditions de marché défavorables.

Pour la suite de l'exercice, ABB table sur une hausse des revenus à deux chiffres sur une base comparable et sur une marge Ebita en ligne avec l'objectif 2023 d'au moins 15%. Le programme de rachat d'action se poursuit afin de redistribuer aux actionnaires le produit de la vente de Power Grids.

Par division, les marges ont augmenté dans Process Automation tandis qu'elles se sont repliées par rapport aux valeurs élevées enregistrées il y a un an dans les segments Electrification et Motion. La division Robotics & Discrete Automation a de son côté souffert des confinements en Chine et des pénuries de semi-conducteurs.

Les revenus ont particulièrement progressé dans la région Americas, soit de 14% sur une base comparable, tandis que l'Europe a profité d'une croissance de 7%. En Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, les recettes se sont maintenues au niveau de l'année précédente, à base comparable.

