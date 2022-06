ABB accuse le marché "difficile" de retarder à nouveau l'introduction en bourse de la recharge électronique

ABB avait repoussé le projet d'introduction en bourse de l'activité E-mobilité au début du mois, alors qu'elle avait prévu de lancer le processus dans les "prochaines semaines".

La société a reporté le processus lundi, et n'a donné aucun délai pour savoir quand elle comptait reprendre l'introduction en bourse de l'activité qui fabrique des dispositifs de chargement à grande vitesse pour les bus et les voitures.

"La cotation de l'entreprise reste un élément important de la stratégie d'ABB", a déclaré ABB. "Cependant, les récentes conditions du marché ont rendu difficile la réalisation d'une offre d'actions prévue au deuxième trimestre de 2022".

"ABB surveille les conditions du marché et s'engage pleinement à procéder à une cotation de l'entreprise à la SIX Swiss Exchange dès que les conditions du marché seront constructives."

L'entreprise pourrait craindre que la cotation d'E-mobility, dont le chiffre d'affaires s'élevait à environ 750 millions de dollars en 2021, ne permette pas de dégager une valeur suffisante.

Le Swiss Market Index a perdu 17 % de sa valeur au cours des six derniers mois, les craintes liées à la hausse de l'inflation, au resserrement de la politique des banques centrales et au ralentissement économique mondial ayant affecté le sentiment des investisseurs. Le Swiss Performance Index, plus large, a perdu 19%.

ABB espère lever au moins 750 millions de dollars lors de l'introduction en bourse, et conserver une participation majoritaire dans l'entreprise.

La société basée à Zurich n'a toujours pas décidé si elle allait se séparer ou vendre son activité de turbocompression. Une décision finale est toujours attendue dans les semaines à venir, a déclaré un porte-parole de la société.