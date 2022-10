ABB : achève la scission d'Accelleron Industries

ABB annonce qu'Accelleron Industries AG (anciennement ABB Turbocharging) a été admise à la cotation à la SIX Swiss Exchange de Zurich sous le symbole 'ACLN', marquant ainsi l'achèvement de la scission d'Accelleron d'ABB.



La cotation fait suite à l'approbation de la scission par les actionnaires d'ABB lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2022. ABB a distribué les actions d'Accelleron au prorata, comme un dividende en nature, avec 1 action d'Accelleron pour 20 actions ABB Ltd détenues.



La scission fait partie de la stratégie de gestion du portefeuille d'ABB visant à concentrer ses efforts sur les mégatendances mondiales croissantes en matière d'électrification et d'automatisation, tout en permettant à Accelleron de se développer avec une flexibilité et une indépendance accrues.



Björn Rosengren, directeur général d'ABB, a déclaré : 'Nous continuons à nous concentrer sur nos positions de leader en électrification et en automatisation, tout en permettant à nos actionnaires de participer au succès continu de l'entreprise Accelleron.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.