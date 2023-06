ABB : acquisition de la société allemande Eve Systems

ABB annonce l'acquisition d'Eve Systems GmbH, un leader munichois des produits de maison intelligente avec des opérations en Europe et aux États-Unis.



Cette opération intervient alors que la demande pour la technologie de la maison intelligente augmente en réponse à l'intérêt accru des consommateurs pour l'efficacité énergétique, et avec la volonté des autorités d'encourager la rénovation du parc immobilier.



L'offre combinée accélérera la livraison par ABB 'de maisons et de bâtiments sûrs, intelligents et économes en énergie' grâce à 'une gamme complémentaire étendue de produits destinés aux consommateurs d'Eve et adaptés au marché de la rénovation', estime ABB.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.