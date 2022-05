ABB : après 'Motion', les perspectives de 'Process' séduisent

Après avoir tenu hier une réunion d'investisseurs consacrée à sa branche 'Motion' (moteurs électriques et générateurs), ABB organise aujourd'hui à Helsinki une conférence dédiée à son activité d'instrumentalisation et d'automatisation, dénommée 'Process'.



Comme pour 'Motion', le groupe d'ingénierie suisse s'attend à ce que la rentabilité de 'Process' bénéficie d'une amélioration sur le long terme, à la faveur du mouvement actuel de transition énergétique.



Le segment profite aussi du boom du numérique, fait-il valoir, avec près de 500 millions de dollars de commandes amassées pour ses logiciels industriels et ses services digitaux, soit une croissance à deux chiffres appelée selon lui à perdurer.



ABB rappelle qu'il est en train de se séparer de ses activités dans les turbocompresseurs pour navires et centrales énergétiques, qui font pour l'instant partie de la branche 'Process'.



Sans cette activité, le périmètre d'ABB Process aurait pesé 5,5 milliards de dollars en 2021, assortie d'une marge opérationnelle de 11,1%.



Suite à ces annonces, l'action ABB progressait de 1,2% à la Bourse de Zurich mercredi matin, portant à près de 4% ses gains en deux séances.



