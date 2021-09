ABB collabore avec le producteur chinois d'hydrogène Peric

Zurich (awp) - ABB continue de se positionner dans l'approvisionnement en énergies alternatives. Le géant zurichois de l'électrotechnique a signé une déclaration d'intention en vue d'une collaboration avec le producteur chinois d'hydrogène Peric. Les deux partenaires entendent oeuvrer de concert afin d'accélérer l'utilisation de l'hydrogène comme source énergétique, en se concentrant en particulier sur les réductions de coûts.

Peric Hydrogen Technologies travaille dans le domaine de la production d'hydrogène depuis plus de 60 ans, précise mardi ABB. Dans le cadre de leur collaboration, les deux entreprises entendent produire des appareils à électrolyse, nécessaires pour séparer l'hydrogène et l'oxygène présents dans l'eau à l'aide d'électricité. Le géant zurichois note que la demande d'hydrogène a plus que triplé depuis 1975 et devrait continuer d'augmenter.

À cette fin, Peric intégrera dans le projet commun une large gamme de produits ABB issus des domaines de l'automatisation, de l'électrification et des solutions numériques.

