ABB confirme son bon démarrage au premier partiel

Zurich (awp) - ABB avait annoncé le 15 avril qu'il anticipait un bon début d'exercice 2021 ce qu'il a confirmé mardi par voie de communiqué. Le groupe industriel table sur une hausse du chiffre d'affaires d'au moins 5% pour l'ensemble de l'exercice.

Comme prévu, le chiffre d'affaires est ressorti en progression de 11% à 6,9 milliards de dollars (environ 6,3 milliards de francs suisses) au terme du 1er partiel et par comparaison avec la même période en 2020, tandis que les entrées de commandes affichent une hausse de 6% à 7,75 milliards.

De son côté, le bénéfice net a bondi de 34% pour s'établir à 502 millions de dollars et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 51% à 959 millions, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à la bonne tenue de la marche des affaires.

Pour le second trimestre, la direction générale prévoit une marge Ebitda de 14% ainsi qu'une embellie de plus de 10% des revenus et des entrées de commandes.

ABB fait aussi savoir qu'il a réalisé des progrès dans la cession de trois divisions et qu'une première cession devrait se concrétiser au cours du second semestre.

md/buc