ABB : contrat pour la propulsion de deux ferries P&O

23/09/2020 | 12:37

Le groupe suisse ABB a annoncé mercredi avoir décroché un contrat portant sur la fourniture des systèmes de propulsion de deux ferries P&O assurant la liaison entre Douvres et Calais.



La société d'ingénierie indique qu'elle fournira aux deux navires un système de propulsion hybride composé de batteries électriques et de générateurs diesel, devant leur permettre de réduire leur consommation de carburant de l'ordre de 40%.



Equipés des dispositifs Azipod, les deux ferries afficheront une longueur de 230 mètres, ce qui en feront les navires les plus imposants à traverser la Manche lorsqu'ils entreront en service en 2023.



