ABB décroche une commande d'un groupe minier canadien

Zurich (awp) - Le groupe électrotechnique ABB a remporté un contrat auprès du groupe minier Copper Mountain Mining portant sur la livraison d'une solution d'assistance complète pour les camions de transport dans la principale mine de cuivre à ciel ouvert de l'entreprise canadienne. Aucun détail n'est fourni quant à l'ampleur de la commande.

"Un système d'assistance par chariot réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre des camions de transport minier de classe supérieure, qui sont généralement la principale source d'émissions dans une exploitation minière", a expliqué Sachin Jari, responsable de l'industrie minière d'ABB pour la région Amérique du Nord, cité lundi dans un communiqué.

Située près de Princeton, en Colombie-Britannique, la mine de Copper Mountain, site phare de la compagnie éponyme, produit environ 100 millions de livres (45'000 tonnes métriques) d'équivalent cuivre par an.

La phase initiale du projet vise à réduire d'ici fin 2021 les émissions de carbone sur le site jusqu'à 7%, précise ABB. Copper Mountain Mining ambitionne une réduction de son empreinte carbone de plus de moitié d'ici 5-7 ans grâce à l'électrification et l'augmentation de ses capacités, et une décarbonation complète à l'horizon 2035.

buc/fr