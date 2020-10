ABB décroche une commande de 800 robots industriels

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a décroché une commande pour 800 robots industriels auprès de la marque automobile Volkswagen, qui utilisera ces machines dans la fabrication de véhicules électriques. Les contours financiers de ce contrat n'ont pas été dévoilés.

Cette commande devrait permettre à l'automobile allemand de moderniser son site de production à Hanovre et d'accélérer sa présence sur le marché des véhicules électriques, d'après un communiqué publié mercredi.

En effet, ces 800 robots commandés seront installés dans l'atelier de carrosserie pour fabriquer un van électrique à partir de 2022.

En plus de ces robots, ABB fournira à son client "la conception, la planification et la mise en oeuvre de lignes de production complètes", indique le groupe argovien.

Pour Sami Atiya, président de la division robotique et automatisation d'ABB, "l'expansion fulgurante des voitures électriques exige des solutions de production nouvelles et innovantes. Avec notre expérience, nous soutenons nos clients automobiles à mener cette transition stratégique vers un transport plus durable".

