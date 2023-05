ABB : développe ses disjoncteurs en Chine et en Italie

ABB LV Installation Materials Beijing a célébré aujourd'hui une nouvelle étape avec l'ouverture officielle d'une ligne de production automatisée de disjoncteurs miniatures flexibles (MCB).



Les nouvelles capacités de fabrication améliorées appliquant les dernières techniques d'automatisation, numériques et d'intelligence artificielle (IA) devraient stimuler la production, la disponibilité et la qualité des MCB pour le vaste réseau de clients d'ABB.



Dans le même temps, ABB annonce que son site de Frosinone en Italie intègre la durabilité tout au long de la chaîne de valeur pour les disjoncteurs.



Guidé par les connaissances d'ABB AbilityTM Energy Manager, ABB a amélioré de 25 % l'efficacité énergétique de chaque disjoncteur qu'il produit à Frosinone - et a réduit les émissions moyennes de CO2 de portée 1 et 2 par produit de 33 % par rapport à 2019.



Giampiero Frisio, président d'ABB Electrification Smart Power, a déclaré : ' Nous fournissons des technologies essentielles pour une société à faible émission de carbone. Et nous les produisons de manière à conserver l'énergie et les ressources naturelles.'



