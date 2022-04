ABB : développe un simulateur de réseau mobile

ABB collabore avec l'institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie éolienne (IWES) pour développer un simulateur de réseau mobile permettant de tester les équipements d'énergie renouvelable en termes de performance, de stabilité et de conformité réglementaire du réseau.



Il sera utilisé pour tester, sur le terrain ou dans des conditions réelles, la sécurité et la fiabilité des équipements d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes, les générateurs hydroélectriques.



En plus de son application pratique, le simulateur mobile jouera un rôle important dans la recherche et le développement, notamment pour divers scénarios de 'réseau du futur'.



' Nous devons déterminer comment faire fonctionner les équipements d'énergie renouvelable de la manière la plus sûre, la plus fiable et, bien sûr, la plus économe en énergie possible. C'est là que les capacités d'essai étendues du simulateur de réseau mobile apporteront une énorme valeur ajoutée ', estime Chris Poynter, président de la division ABB System Drives.



Lorsqu'il entrera en service en 2023, le simulateur de réseau mobile sera le plus grand de son genre au monde. Il aura une puissance nominale allant jusqu'à 28 mégavolts-ampères (MVA) et une capacité de courte durée allant jusqu'à 80 MVA.



