ABB en nette baisse après des résultats quasi conformes

Zurich (awp) - Le titre ABB a ouvert en nette baisse jeudi à la Bourse suisse. Les analystes ont dans l'ensemble applaudi une performance financière solide au dernier trimestre 2021, mais ont pointé du doigt des perspectives prudentes.

A 09h21, l'action du groupe d'ingénierie zurichois se repliait de 2,6% à 31,75 francs suisses, alors que l'indice vedette SMI baissait de 0,35%. Ce recul est à nuancer, car l'année dernière le titre a bondi d'environ 40%.

Au quatrième trimestre, la vente de Dodge a fait bondir le bénéfice net à 2,6 milliards de dollars, après une perte de 79 millions un an plus tôt. L'Ebita s'est inscrit à 988 millions, en hausse de 20% comparé au dernier trimestre 2020, et la marge afférente s'est bonifiée de 1,6 point à 13,1%. ABB a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 7,6 milliards de dollars, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté de 18% à 8,3 milliards.

Ces chiffres sont dans l'ensemble supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, hormis la marge Ebita qui était en moyenne attendue à 13,2%. Le dividende, de 0,82 franc par action après 80 centimes en 2020, est inférieur aux 84 centimes attendus par la communauté financière.

"Le développement des commandes et des ventes a été solide et supérieur aux prévisions dans toutes les divisions", ont applaudi les analystes de Vontobel dans un commentaire. Le niveau élevé du carnet d'ordre représente un bon signe pour le chiffre d'affaires en 2022.

Les analystes de Jefferies ont applaudi des résultats trimestriels "solides", avec des entrées de commandes et des recettes supérieures au consensus. Les perspectives pour le premier partiel de l'année ont par contre été qualifiées de "faibles", les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement devant persister.

Les attentes pour l'ensemble de l'année sont quant à elles "vagues", a ajouté Jefferies dans une note.

Les spécialistes de Goldman Sachs ont pour leur part relevé des marges "un peu plus faibles", même si dans l'ensemble les résultats sont "solides". La banque américaine s'interroge notamment sur les améliorations au niveau de la chaîne d'approvisionnement au premier semestre.

