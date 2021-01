ABB : en repli après l'analyse de Barclays

L'action ABB perd plus de 2 % alors que Barclays a ramené son conseil sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne'.



Dans une note sur les sociétés européennes d'équipements électriques, Barclays a déclaré s'attendre à ce que le quatrième trimestre connaisse 'une amélioration séquentielle continue', alors que la reprise économique s'installe en Europe et en Amérique du Nord.



Toutefois, l'impact des nouveaux lockdown et la forte hausse des taux d'infection en Europe et aux États-Unis représentent un 'risque majeur' pour les prévisions du premier trimestre, a averti l'analyste.



Barclays a également cité les 'valorisations élevées' et les bonnes performances récentes des actions, ce qui signifie que le rapport risque/performance des spécialistes européens des biens d'équipement est désormais 'plus équilibré'.



L'analyste - qui a réduit son objectif pour le titre ABB de 27 francs suisses à 25 francs suisses - a déclaré que ses actions préférées dans le secteur restent les françaises Schneider et Legrand.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.