ABB entame une collaboration dans la production d'hydrogène vert

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel ABB a annoncé jeudi la signature d'une lettre d'intention avec la jeune pousse canadienne Hydrogen Optimized. Les deux entreprises vont joindre leurs efforts pour rendre l'hydrogène "vert" rentable pour leurs clients de différents secteurs.

Le groupe zurichois et son partenaire ont convenu de promouvoir le développement de grandes installations de production d'hydrogène respectueux de l'environnement, destinées à être reliées au réseau électrique et offrir "une source d'énergie propre, durable et avantageuse", selon les termes du communiqué.

La lettre d'intention signée par les deux sociétés comprend l'accord pour la construction d'une centrale de démonstration et l'élaboration d'une centrale de 100 mégawatts (MW), ainsi que l'examen de stratégies de marketing. Aucune mention n'est faite en revanche des contours financiers de la collaboration projetée.

"Ce partenariat permettra d'accélérer la disponibilité commerciale et la viabilité de grandes centrales à hydrogène respectueux de l'environnement", assure Charl Marais, responsable produit d'ABB, signalant que le groupe travaille sur des installations de ce type depuis plus de deux ans et que les synergies avec Hydrogen Optimized étaient "clairement visibles".

