ABB et Axpo collaborent pour produire de l'hydrogène en Italie

Zurich (awp) - ABB s'associe à l'énergéticien Axpo sur un projet de développement de sites de production d'hydrogène en Italie. Aucun détail financier n'a été dévoilé. Les deux partenaires affirment vouloir atteindre une production plus économique et plus durable.

Le zurichois ABB apportera son expertise dans l'automatisation, l'électrification et la gestion numérique, affirme un communiqué mercredi, tandis qu'Axpo amènera son expérience en tant que fournisseur d'énergie.

Des études préliminaires constitueront la première étape de ce partenariat. Il s'agira notamment "d'identifier des synergies qui soutiendront la standardisation, la modalisation et la production flexible et efficace de l'hydrogène vert".

Pour les deux entreprises, résoudre le problème des coûts est crucial car il constitue la principale barrière à une utilisation plus large de l'hydrogène "vert", c'est-à-dire issu des énergies renouvelables.

Celui-ci est "actuellement six fois plus cher que l'hydrogène gris et deux à trois fois plus cher que l'hydrogène bleu, les deux étant issus de l'énergie fossile", affirme-t-on dans le communiqué.

