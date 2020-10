ABB et IBM collaborent en matière de cybersécurité

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB et IBM entament un partenariat permettant d'améliorer la cybersécurité des systèmes technologiques dans les usines, annonce jeudi le groupe zurichois.

Dans le cadre de cette collaboration, ABB a développé pour ses clients industriels un nouveau service de suivi de la sécurité des technologies opérationnelles (OT), s'appuyant en partie sur le savoir-faire du groupe américain.

De plus en plus d'appareils et de réseaux étant connectés, les brèches de sécurité ont ainsi nettement augmenté. Selon une étude d'IBM, les attaques sur les installations industrielles ont bondi de plus de 2000% en 2018, relève le communiqué.

lk/rp