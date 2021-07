ABB et SaltX Technology collaborent dans le stockage d'énergie

Zurich (awp) - ABB va collaborer avec le suédois SaltX Technology pour des solutions de stockage d'énergie à grande échelle. Elles utiliseront les technologies des deux groupes, comme celle à base de sel entouré d'un nanomatériau mise au point par SaltX.

L'objectif est de "compenser les incohérences de la production d'énergie renouvelable par un approvisionnement continu en énergie", résume le géant industriel jeudi dans un communiqué. La technologie de SaltX, qui permet au sel de stocker l'énergie, pourrait s'étendre à des centaines de mégawatts heures (MW), "devenant ainsi une solution de stockage circulaire et durable pour les fournisseurs et clients d'industries comme celles de la pâte à papier, des métaux et de la fabrication."

"Nos moteurs, systèmes d'entraînement et solutions d'automatisation viendront compléter" la technologie de SaltX, a expliqué Björn Jonsson, en charge des processus industriels chez ABB. Le revêtement en nanomatériaux permet aux systèmes d'avoir une durée de vie longue, permettant aux clients de stocker l'électricité lorsque les prix sont bas et de l'utiliser quand les prix sont élevés.

Le marché actuel du stockage d'énergie est en pleine expansion, assure ABB.

