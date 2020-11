ABB : explore les options de sortie de trois divisions

19/11/2020 | 11:08

ABB a décidé d'explorer toutes les options pour se retirer de trois de ses activités, car le groupe suisse d'ingénierie souhaite se concentrer sur la rentabilité avant la croissance afin de renforcer les unités peu performantes.



Les trois divisions, à savoir la turbocompression, la transmission de puissance mécanique et la conversion de puissance, représentent environ 1,75 milliard de dollars de revenus annuels combinés, soit environ 6 % des revenus totaux d'ABB, a déclaré le groupe, qui compte actuellement 20 unités.



ABB - qui organise aujourd'hui sa journée investisseurs - a déclaré que les examens de portefeuille continueront à être un 'élément clé' de son avenir.



Le groupe a également réitéré ses objectifs financiers, visant une croissance annuelle des revenus entre 3 et 5 % en moyenne, avec une marge opérationnelle d'EBITA de 13 à 16 %.



