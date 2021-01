ABB : installe sa solution de gestion à Shanghai Bailonggang

ABB indique avoir achevé avec succès la livraison de solutions numériques dans le cadre de l'extension de l'usine de traitement des eaux usées de Shanghai Bailonggang en Chine, garantissant une alimentation électrique continue et fiable.



ABB a aussi développé un schéma de gestion de l'alimentation personnalisé permettant de garantir la continuité des opérations et éviter les temps d'arrêt pendant la mise à niveau de l'installation.



L'usine de traitement des eaux usées de Shanghai Bailonggang est la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Asie et l'une des plus grandes au monde. D'une capacité de 2,8 millions de mètres cubes par jour, l'installation traite environ un tiers des eaux usées municipales produites par la région métropolitaine de Shanghai, desservant plus de 7 millions d'habitants, indique ABB.



'Les mises à niveau de l'installation amélioreront la qualité des rejets de l'eau dans la rivière Changjiang', assure l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.