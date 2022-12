ABB investit 150 millions dans une usine de robots à Shanghai

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a ouvert une usine de production de robots à Shanghai en Chine sur une surface de 67'000 m2 lui permettant de de se renforcer dans ce secteur en forte croissance. Quelque 150 millions de dollars (presque autant en francs suisses) y ont été investis, annonce vendredi le groupe.

L'industrie des robots, estimé actuellement à environ 80 milliards devrait progresser à 130 milliards de dollars en 2025. L'Empire du Milieu est le plus important marché et représentait environ 51% des installations globales avec plus d'un million de robots opérationnels dans ce pays l'année dernière.

