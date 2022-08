ABB : l'entrée en Bourse d'Accelleron prend forme

ABB a dévoilé mercredi les axes stratégiques et les objectifs financiers de sa filiale de turbocompresseurs, Accelleron, qu'il compte introduire en Bourse au début du mois d'octobre.



A l'occasion d'une journée d'investisseurs dédiée à cette activité, jusqu'ici connue sous le nom d'ABB Turbocharging, le groupe d'ingénierie suisse a mis en avant ce matin son potentiel, qu'il estime lié au basculement vers la transition énergétique.



D'après ABB, ses turbochargeurs permettent d'améliorer la puissance des systèmes électriques de 300% tout en réduisant leurs émissions de CO2 de 10%.



L'objectif d'Accelleron consiste donc à gagner des parts de marché sur ses deux segments de coeur, la marine et l'énergie, tout en accélérant sa croissance sur des marchés techniques adjacents.



En termes d'objectifs, Accelleron dit viser une croissance organique autour de 6% cette année, assortie d'une marge opérationnelle (Ebita) de l'ordre de 24%.



A moyen terme, la société anticipe une croissance organique de 2% à 4% pour une marge d'exploitation entre 23% et 26%.



Le projet de scission, qui doit être ratifié par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue la semaine prochaine, prendra la forme d'une introduction en Bourse sur le marché boursier suisse prévue en date du 3 octobre.



L'action ABB était en hausse de 0,5% mercredi matin sur l'indice SMI de Zurich suite à cette présentation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.