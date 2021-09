ABB : l'usine de Frosinone atteint son objectif zéro déchet

ABB annonce aujourd'hui que l'unité de fabrication de disjoncteurs de sa division Smart Power, située à Frosinone (Italie), a atteint son objectif de zéro déchet de production mis en décharge avec 14 années d'avance sur l'objectif de l'Union européenne, qui vise à limiter à 10% les déchets mis en décharge à l'horizon 2035.



Actuellement, 37 % des déchets mondiaux (dont le volume augmente avec l'urbanisation et la croissance démographique) sont déposés en décharge mais l'espace s'amenuise et la mise en décharge contribue au changement climatique en raison des niveaux élevés de méthane et de dioxyde de carbone générés par les déchets en décomposition.



Dans ce contexte, ABB affirme réduire régulièrement son empreinte environnementale grâce à des programmes de réduction et de recyclage des déchets sur ses sites du monde entier.



' Nous avons prouvé dans notre usine de Frosinone qu'avec la bonne attitude et l'engagement de chacun dans l'entreprise, zéro déchet en décharge est réalisable', souligne Giampiero Frisio, président de la division Smart Power chez ABB.



