ABB : la branche E-Mobility lève 200 MCHF en pré-IPO

ABB E-Mobility annonce avoir levé quelque 200 millions de francs suisses dans le cadre d'un placement privé pré-IPO conduit par de nouveaux investisseurs minoritaires.



La transaction sera finalisée au cours du quatrième trimestre 2022 et son produit sera utilisé par le spécialiste mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE) afin de poursuivre sa stratégie de croissance, déjà tirée par des investissements organiques et des fusions et acquisitions dans le matériel et les logiciels.



Le placement privé comprend notamment la participation d'Interogo Holding, de moyreal holding mais aussi du président d'ABB E-mobility, Michael Halbherr.



'Interogo Holding et moyreal sont convaincus qu'ABB E-mobility jouera un rôle important dans la transformation vers une société plus durable', rapporte ABB qui reste d'ailleurs un partenaire engagé d'ABB E-mobility avec une participation d'environ 92 %.



' Nous restons attachés à notre stratégie de cotation séparée de notre activité de mobilité électrique sous réserve de conditions de marché constructives. Entre-temps, le fait d'avoir Interogo Holding, moyreal et Michael Halbherr comme nouveaux coactionnaires d'ABB E-mobility est une reconnaissance de l'offre client et de la position de marché de l'entreprise', a commenté le directeur général d'ABB, Björn Rosengren.











Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.