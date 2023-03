ABB : lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions

ABB annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre un milliard de dollars. Ce programme devrait être lancé en avril 2023 et se poursuivre jusqu'à l'AG 2024.



Le groupe d'ingénierie suisse précise avoir achevé son programme de rachat d'actions lancé en avril 2022, et racheté dans ce cadre un total de près de 67,5 millions d'actions, soit environ 3,3% de son capital, pour un montant total d'environ deux milliards de dollars.



ABB a l'intention de procéder à l'annulation d'actions rachetées dans le cadre de ces programmes. Il détient actuellement environ 107 millions de ses propres actions, dont 83 millions rachetées à des fins d'annulation.



