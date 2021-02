ABB : les attaches Ty-Rap sont bien arrivées sur Mars

Alors que le rover Mars Perseverance de la NASA fait connaissance avec la planète rouge depuis moins de 24h, ABB précise qu'il est équipé des d'attaches de câble Ty-Rap d'ABB, soit les mêmes liens qui sont largement utilisés sur terre.



Trouvés dans les bâtiments, les métros, les océans les plus profonds et l'espace, les serre-câbles Ty-Rap d'ABB sont conçus pour résister aux exigences des vols spatiaux et résister à la corrosion et aux radiations dans les environnements les plus extrêmes, souligne ABB.



La NASA a intégré les mêmes serre-câbles Ty-Rap, qui sont utilisés dans des applications commerciales dans le monde entier, pour fixer les conduits et composants intérieurs et extérieurs du rover et pour sécuriser les équipements de recherche et de laboratoire.



