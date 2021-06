ABB : accord avec Axpo autour de l'hydrogène vert en Italie

ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec la compagnie d'électricité suisse Axpo dans le but de développer des usines modulaires de production d'hydrogène vert en Italie.



'Les deux sociétés appliqueront leurs compétences complémentaires pour réaliser leur vision commune d'un hydrogène vert plus abordable', indique ABB.



Le coût de production est en effet actuellement un obstacle majeur à l'adoption de l'hydrogène vert qui reste 2 à 6 fois plus cher que l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles.



Ce partenariat consistera à joindre les compétences d'ABB en automatisation, électrification et en numérique avec l'expérience d'Axpo en tant que fournisseur d'énergie établi, précise ABB.



