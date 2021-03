ABB : adopte le photovoltaïque sur son site de Beijing

ABB dévoile aujourd'hui un nouveau système de production d'énergie solaire sur son site de fabrication ABB LV Installation Materials, situé à Beijing (Chine).



Le système photovoltaïque sur le toit fournira environ 420 MWh par an, réduisant les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'environ 400 tonnes.



Le projet adopte par ailleurs la technologie de gestion intelligente de l'énergie d'ABB où tous les appareils sont connectés au système de contrôle de distribution électrique.



'La numérisation des bâtiments grâce aux technologies connectées et à l'automatisation des bâtiments a un rôle clé à jouer pour aider à gérer la fiabilité du réseau et la consommation d'énergie et à réduire les coûts énergétiques tout en augmentant l'efficacité énergétique', assure ABB.



