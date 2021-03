ABB : construit sa nouvelle stratégie développement durable

A l'occasion de la publication de son rapport 2020 sur le développement durable, ABB souligne avoir dépassé la plupart de ses objectifs de développement durable au cours d'une année dominée par les effets de la pandémie. L'entreprise helvète est ainsi parvenue a réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 58% par rapport à 2013, dépassant largement l'objectif de 40%.



ABB a notamment pu s'appuyer sur son passage à l'électricité verte et met en avant d'autres réalisations comme la réduction de la consommation d'eau dans les zones soumises à un stress hydrique ou la réduction des déchets envoyés aux décharges.



L'entreprise compte s'appuyer sur ces 'réalisations significatives' pour construire 'la base solide de la nouvelle stratégie de développement durable à l'horizon 2030'.



'Pour contribuer à une société sobre en carbone, nous travaillerons avec nos fournisseurs pour réduire leurs émissions, devenir neutres en carbone dans nos propres opérations et permettre à nos clients de réduire leurs émissions de CO2 de 100 mégatonnes par an grâce à nos technologies de pointe. Notre nouvelle stratégie ambitieuse profitera à toutes nos parties prenantes, tout au long de notre chaîne de valeur', assure Theodor Swedjemark, directeur des communications et du développement durable.







